ゼンショーに売却されるロッテリア。「絶品チーズバーガー」など人気商品もあるが、繁華街の店舗も撤退するなど苦戦が続いていた（写真：アフロ）ロッテホールディングスが、ハンバーガーチェーン「ロッテリア」を展開するロッテリアの株式をゼンショーホールディングスに売却すると発表し、外食業界に大きな激震が走っている。ロッテリアは国内3位の店舗数を誇るハンバーガーチェーン。1972年の誕生以来、マクドナルドやモスバー