少女の性的な部分を撮影し児童ポルノを製造した疑いで逮捕された、国税局・知覧税務署の男の身柄が２２日、鹿児島地検に送られました。 児童ポルノ禁止法違反の疑いで送検されたのは、知覧税務署・総務課に勤務する窪田与る容疑者（２６）です。 県警によりますと、窪田容疑者は今月５日、自分の車の中で、１８歳未満の少女の性的な部分をスマートフォンで撮影し、児童ポルノを製造した疑いがもたれています。少女とはＳＮ