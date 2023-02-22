２２日午前１１時２５分頃、長崎市の三菱重工業長崎造船所で、「ガスが爆発して傷病者が出ている」と、造船所の関係者から１１９番があった。長崎署などによると、爆発があったのは、造船所内の組み立て場とみられ、男性１人が市内の病院に運ばれたが、意識不明の重体という。同署によると、気化した塗料に引火し、爆発が起きたという。