第６５回グラミー賞に出席したマドンナ＝５日/Francis Specker/CBS/Getty Images（ＣＮＮ）米歌手マドンナ（６４）が、自分の外見を話題にしたＳＮＳ上の反応を笑い飛ばし、ツイッターに投稿した写真でそうした反応に対抗した。写真に添えたコメントでは「見て、可愛くなったでしょ。手術の腫れが収まったから（笑）」と冗談を飛ばしている。グラミー賞の授賞式に登場したマドンナは、キム・ペトラスとサム・スミスのパフォーマン