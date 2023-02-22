東京・狛江市で90歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、警視庁は事件の実行役の男2人をさきほど逮捕した。また、別の事件で逮捕されている男3人も今後逮捕する方針。実行役の埼玉県に住む男2人逮捕捜査関係者によると、きょう22日に逮捕されたのは、埼玉県に住む男2人。男らは1月19日、狛江市駒井町の住宅で、大塩衣与さん（90）の手足を縛るなどして暴行を加え殺害した上、高級腕時計や指輪などを奪った疑いが持たれている。また