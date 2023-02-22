aikoさんの事務所に1億の損害を与えたのは、元役員だった。警察の車でうつむく千葉篤史容疑者（56）。歌手のaikoさんが所属する事務所の元取締役だ。他の会社からTシャツやタオルなどのグッズを購入する際に、金額を上乗せして請求し、会社に損害を与えた疑いが持たれている。水増し請求は2016年から2年以上に渡っていたとみられ、その額は約1億円とみられている。警視庁は、水増し請求で得た金のうち、9割が千葉容疑者のものとな