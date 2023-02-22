[２１日 ロイター] - 米コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニーは、約２０００人の削減を計画している。ブルームバーグが２１日、関係筋の話として伝えた。顧客と直接接触しないサポートスタッフが中心になる見込みで、同社として最大級の人員削減になるという。マッキンゼーの広報担当者はロイターへの電子メールで「顧客に直接関与しないチームが効率的にサポートできるよう、この１０年余りで初めて事業を見