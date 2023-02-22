２０日午前６時５５分頃、札幌市東区丘珠町の運送関連会社敷地内で、同市北区新川１の３、アルバイト作業員梁英明さん（５８）がダンプカーの車体と荷台の間に挟まれたと１１０番があった。梁さんはその場で死亡が確認された。北海道警札幌東署によると、梁さんはダンプカーの荷台付近で作業していた。死因は、胸腹部圧迫による窒息だった。同署が事故原因を調べている。