気球に乗って高度25キロの成層圏に向かう旅行ツアーの募集が始まりました。成層圏では丸い地球を見下ろすことができるということです。■料金は“1人2400万円”将来は“100万円台”も「週末、宇宙行く？」。そんな会話をする日が、近いうちに訪れるかもしれません。宇宙開発のベンチャー企業・岩谷技研が21日、初めて公開した宇宙遊覧用のキャビン。41メートルのバルーンにつながったキャビンで、2時間かけて高度25キロ