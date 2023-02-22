さらば青春の光の森田哲矢が２２日、ＴＢＳ系「ラヴィット！」に出演。１６日の放送で、わずか数十分の間に６５８万円の初代レンジローバーを購入して以来の登場となったが「この１週間、血眼で車庫を探した」というドタバタを明かした。この日の森田の肩書は「レンジローバーオーナー」。森田は「そんな紹介、やめてもらえますか」と苦笑いだ。６５８万円という買い物は、「ラヴィット！」史上、熱海の物件を５８０万円で購入