［香港２１日ロイター］ - 中国共産党機関紙、人民日報健康号は２１日、国内のいくつかの省政府は結婚するカップルが増え、低迷する出生率が上昇するのを期待して、若い新婚夫婦に３０日間の有給休暇を与えていると報じた。中国では結婚の有給休暇は最低３日だが、２月以降、各省がより長期の休暇を独自に設定することが可能になった。甘粛省と山西省は３０日間の有給休暇を出すようになったが、上海は１０日間で、四川省