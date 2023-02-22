絶対的エースアナの帰還でNHKが大きく動いた。玉突き人事でアナウンサーの勢力図が激変。大河ドラマ『どうする家康』さながらの戦国乱世を治める女王は誰か。【前後編の前編。後編を読む】【写真8枚】緑のノースリーブ、メガネ姿の和久田麻由子アナ。林田理沙アナや川崎理加アナなど注目のNHKアナウンサーもNHKが2月8日、来年度のアナウンサー人事を発表。昨年夏に出産し育休中の和久田麻由子アナ（34）が4月から『ニュース7』