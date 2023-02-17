トルコ南部を震源とする地震で大きな被害を受けたシリア北西部で16日夜、アサド政権軍と反体制派の間で戦闘が起きた。在英の反体制派NGO「シリア人権監視団」が明らかにした。6日の地震発生以来、被災地で両者の戦闘が起きたのは初めて。地震の死者数は17日までに、トルコとシリア両国を合わせて4万3千人を超えた。同監視団によると、シリア北部の主要都市アレッポとイドリブの間にあるサラキブやアタリブの周辺で16日午後9時