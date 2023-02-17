音楽ユニット、ＯＮＥ☆ＤＲＡＦＴのＭＣ＆ボーカル、ＬＡＮＣＥ（４１）が咽頭がんを発症し、ステージ４であることが１７日、同ユニットの公式サイトで発表された。サイトでは「この度、ＯＮＥ☆ＤＲＡＦＴのメンバーＬＡＮＣＥが喉頭癌であることが発覚し、精密検査等を行ったところ食道と胃への転移も見つかり、ステージ４の進行癌であることがわかりました」と報告。「今後は治療に専念するため、しばらくの間療養させていただ
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