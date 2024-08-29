近年DASH食（ダッシュしょく）が注目されているのをご存じですか？DASH食とは、高血圧の予防や改善を目的とし、ナトリウムの排出に着目した食事法です。今回はDASH食の効果とやり方について解説します。 DASH食とはDASH食は「Dietary Approach to Stop Hypertension（高血圧を防ぐ食事方法）」の略で、アメリカ国立心臓肺血液研究所が提唱した食事法です。「ナトリウムを排出すること」に着目しており、アメリカでは高血圧