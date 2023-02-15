Mojangは2月14日、サンドボックスサバイバルゲーム『マインクラフト』の次期大型アップデート1.20にて、桜をテーマとしたバイオーム「Cherry blossom biome」を追加すると発表した。A NEW biome is on its way in 1.20: The cherry blossom biome!Hide under the wide canopies, stroll along the pink flower carpet blocks, and utilize the cherry tree for a brand new wood set!🌸 https://t.co/jBVZ2u1NZp pic.twit
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