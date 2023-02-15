Ê¡Åç¸©¤Ï¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤òÊü²Ý¸å¤Ê¤É¤ËÍÂ¤«¤ë°ËÃ£»ÔÊÝ¸¶Ä®¤Î»ÜÀß¡ÖÊü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ä¤Ü¤ß¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥±¥¢¥µ¥Ý¤«¤ª¤ë¡×¤¬µëÉÕ¶âÌó1572Ëü±ß¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ÜÀß¤Î»ö¶È¼Ô»ØÄê¤ò4·î¤«¤é3¥«·î´ÖÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾ã³²»ù»ÜÀß¤ÎÉÔÀµ¼õµë¡Ö¾¾ÅÄÄ®µÄ¤Îµ¿ÏÇ²òÌÀ¤ò¡×¹á½ÕÄ®Ì±¡¿Ê¡²¬¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ï¡¢¾ã³²¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤Î»Ù±ç·×²è¤Ê¤É¤òºîÀ®¤¹¤ë´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¤ò¾ï¶ÐÀì½¾¤ÇÇÛÃÖ¤Ç¤­¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤