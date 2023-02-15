2012-13¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö20²óÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²óÁÛ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¤ÎÌ¾Ìç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ºÇ¸å¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ìó10Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ­Ï¿Åª¤Ê20²óÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿2012-13¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò±ÑÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF¹áÀî¿¿»Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤è¤ê¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ëJ1¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¹áÀî¤Ï¡¢2012Ç¯¤«