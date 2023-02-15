¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¡á±ÑÃæÉô¥Ü¥ë¥È¥ó¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û±Ñ²¦¼¼¤Ï14Æü¡¢5·î¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÂ×´§¼°¤Ç¡¢¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤¬¤«¤Ö¤ë´§¤ò¿·Ä´¤»¤º¡¢¹ñ²¦¤ÎÁ¾ÁÄÊì¤ËÅö¤¿¤ë¥á¥¢¥ê¡¼²¦ÈÞ¤¬¿È¤ËÃå¤±¤¿¤â¤Î¤ò»È¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñ²¦¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬´ûÂ¸¤Î´§¤ò¡ÖºÆÍøÍÑ¡×¤¹¤ë¤Î¤Ï18À¤µª¤ÎÂ×´§¼°°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ¡£²¦¼¼¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À­¤È¸úÎ¨À­¤Î´ÑÅÀ¡×¤«¤é·èÄê¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Â×´§¼°¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤¬