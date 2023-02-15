¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥È¥è¥¿ºÇ¾®µé¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¿··¿¡Ö¥¢¥®¥¢ GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×ÅÐ¾ì2023Ç¯2·î13Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Ë¡¿Í¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¿··¿¡Ö¥¢¥®¥¢¡×¤ÎÈ¯É½¤È¤È¤â¤ËÆ±¼Ö¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¿··¿¡Ö¥¢¥®¥¢ GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¥¢¥®¥¢¡×¥¢¥®¥¢¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¾®¤«¤Ä¡¢ºÇ°Â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ëA¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡£2013Ç¯¤ËÅÐ¾ì