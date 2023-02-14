楽天グループが１４日発表した令和４年１２月期連結決算は、最終損益が３７２８億円と過去最大の赤字だった。最終赤字は４年連続。電子商取引（ＥＣ）事業の好調が寄与し売上高は前期比１４・６％増の１兆９２７８億円と過去最大を記録したものの、基地局設置など携帯電話事業の投資がグループ全体の収益構造を悪化させる構図が続いている。オンライン会見した三木谷浩史会長兼社長は、携帯事業の設備投資について「一巡しつつある