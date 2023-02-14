立憲民主党（泉健太代表）は１４日、鞍替えして今年４月の岐阜県議選に自民党推薦で立候補するために離党した今井瑠々氏を除籍処分とした常任幹事会の決定に関し、倫理委員会が「処分は妥当だ」と正式に発表した。今井氏は一昨年の衆院選で、岐阜５区から全国最年少の２５歳で立候補して、自民党の古屋圭司衆院議員に競り負けたはしたが?野党のアイドル候補?として話題を集めた。立憲民主党の常任幹事会は１月１７日に今井氏