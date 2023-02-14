結婚してから分かった義両親の借金癖。夫本人なら即離婚もありですが、義両親となると微妙。でも我慢にも限界があります。 結婚相手は誠実第一 後輩のA子は堅実派。結婚相手を選ぶ時も「収入相応に暮らしていける人が良い」と言ってました。 そんな彼女が選んだのはごく普通のサラリーマン。地味な堅実派で性格も良くA子の理想通り。倹約の為、入籍だけで済ませました。 結婚してから分かった義両親の借金癖 ある日の