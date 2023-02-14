得点を決めて喜ぶカンザスシティ・チーフスのスカイ・ムーア＝１２日/Christian Petersen/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）米ＦＯＸスポーツが生中継したプロフットボールの王座決定戦「スーパーボウル」の視聴者は平均１億１３００万人に上ったことが、調査会社ニールセンの初期データで分かった。この数字は米テレビ番組史上で３番目に多い。スーパーボウルの視聴者としても昨年の１億１２３０万人を上回り、６年ぶりの高水準