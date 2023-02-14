プロ野球解説者の高木豊氏が１４日、自身のユーチューブチャンネル「高木豊ＴａｋａｇｉＹｕｔａｋａ」を更新。１２日に行われた楽天との練習試合でミスを連発し、２−１３で大敗した日本ハムに対して「内容が良くないよね。ちょうど疲れも出てくるころだけど、それは言い訳にはならない」などと厳しい言葉を投げかけた。４失策で失点を重ね、走塁ミスで好機をつぶした内容に「やってほしくない選手がエラーしたり、打って