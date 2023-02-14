放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送人権委員会（委員長=曽我部真裕京都大学教授）は14日、日本テレビの情報番組「スッキリ」の報道によって名誉を侵害されたとする北九州市のペットサロン経営者の申し立てについて、人権侵害や放送倫理違反はなかったとする見解を公表した。一方で、委員10人のうち3人が取材の不足などを理由に「放送倫理上問題があった」と指摘する「少数意見」をつけた。見解によると、2021年1月28日の番