Image: Cornell University 「インスパイアされて作ったアートです」ではすみません。ただ遊んでいるだけだと、AIすげーぜ！ AIたのしーぜ！ なんですが、その楽しさの裏にはいろいろと問題があります。その際たるものが画像の著作権問題。アートの世界において、他の作品やアーティストから影響を受けるのは当然ですが、その「影響」が「ほぼ完コピ」となると話は別。だって、それ盗作です