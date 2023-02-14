牛乳余りによる生乳廃棄が深刻な問題です。酪農家らが永田町に集まり、えさ代や電気代の高騰などで廃業が相次いでいるとして、政府に対策を求めました。安全安心な国産牛乳を生産する会加藤博昭さん「多くの酪農家はかなり多くの負債を抱えてるんです。返すに返せない状況、やめるにやめられない状況。前にも進めない、後ろにもいけない」酪農家や畜産農家150人以上が永田町に集まりました。えさ代や電気代が1.5倍以上に高騰した