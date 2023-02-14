クロミ公式YouTubeチャンネルとTikTokにて、「クロミ」が主役の完全新作ショートアニメ『KUROMI’S PRETTY JOURNEY』を順次配信！自分の気持ちに素直で一生懸命な「クロミ」が、仲間たちとともに旅先で奮闘する姿に注目です☆ サンリオ「クロミ」ショートアニメ『KUROMI’S PRETTY JOURNEY』  配信日：第1〜3話2023年2月17日(金) 12:00〜※毎週金曜日に3話ずつ公開予定、全21話配信場所：クロミ公式YouTubeチャン