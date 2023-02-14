オンラインで記者会見する楽天グループの三木谷浩史会長兼社長＝14日楽天グループが14日発表した2022年12月期連結決算は、純損益が3728億円の赤字だった。携帯電話の基地局整備に向けた投資が続き、赤字額は前期の1338億円から大幅に拡大して過去最大となった。赤字は4年連続。売上高は前期比14.6％増の1兆9278億円と過去最大だった。通販サイト「楽天市場」の運営を中心としたインターネット通販事業は、新型コロナウイルス流