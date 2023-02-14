ロシアの元石油王ホドルコフスキー氏が創設した調査団体は１３日、プーチン大統領が２０２１年から国内移動用として政府専用機に加え、装甲を施した「特別列車」を導入し、ウクライナ侵攻下で積極的に活用しているとみられると指摘した。鉄道を使えば航空機位置情報サイトのように追跡される心配がなく、身辺警護に好都合なことが理由という。