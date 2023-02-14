海底に“ゴジラ”が実在するのをご存じだろうか。国際水路機関（IHO）とユネスコ政府間海洋学委員会（IOC）が共同で設置する「海底地形名小委員会（SCUFN）」で、日本が提案していた「ゴジラメガムリオン地形区（英語名：Godzilla Megamullion Province）」内の海底地形名14件が追加承認されたことが明らかになった。【画像】「ゴジラメガムリオン地形区」がある場所を示した地図2001年に日本政府による大陸棚画定調査で、沖ノ