オリジナルはパリ出品車フィアット創業家出身で同社会長を務めた「ジャンニ」ことジョヴァンニ・アニェッリ（1921-2003）が1960年代中盤に特注したフェラーリが修復され、イタリアのトリノ自動車博物館（MAUTO）で期間限定公開された。【画像】ジョヴァンニ・アニェッリ（1921-2003）を取り巻く「特別な」クルマたち【補足資料】全9枚正式な車名は「フェラーリ365Pベルリネッタ・スペチアーレ」ジョヴァンニ・アニェッリが初代オ
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