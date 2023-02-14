身長170センチメートル以下の男性について「人権ない」などと発言して批判が相次ぎ、所属していたプロeスポーツチームから契約解除された元プロゲーマー・たぬかなさんの2023年2月10日の配信が注目を集めている。「働いてない女とはガチで結婚せえへん方がええで」たぬかなさんは騒動から約1年が経った23年1月に活動を再開。20日には配信サイト「Twitch」で配信復帰し、騒動に関して改めて謝罪しつつも、配信中にはアンチに反論す