旧統一教会の関連団体が、奈良市の公民館で手芸のサークル活動と偽り、宗教勧誘を行っていたことがわかった。公民館の管理団体によると、2017年に、奈良市の公民館で「リボンサークル」という団体が、手芸活動を行う名目で施設の部屋を借りていた。サークルが講演会を開いた時に、主催者のスタッフが転倒し、救急車で運ばれたため、施設の職員が問い合わせ先を調べると、旧統一教会の関連団体「WFWP(世界平和女性連合)」とわかった