野外フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』が、8月5・6・11・12・13日の5日間にわたって、昨年と同じく千葉市蘇我スポーツ公園で開催することが発表された。【写真】“ロッキン”が今年も開催！夏へ向けた事務局からのメッセージ同フェスはコロナ禍での2020年と2021年の中止を経て、昨年は開催地を同所に変更して開催。2つの巨大ステージが広大な芝生エリアに向かい合い、さらに隣の広大な芝生エリアに2つのサブステージが建