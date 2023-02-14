１００人を超える女性のスカート内などを盗撮したとして、京都府警は１４日、京都市伏見区、無職の男（４６）を府迷惑防止条例違反（卑わいな行為の禁止）容疑などで逮捕した。男は盗撮動画をインターネット上で販売しており、「生活のためにやった」などと容疑を認めているという。捜査関係者によると、男は２０２１年２月〜昨年１０月、京都市伏見区の商業施設などで、かばんに付けるなどした小型カメラをスマートフォンと連