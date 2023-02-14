千葉県立千葉高（千葉市中央区）は１４日、校内で「生徒による現金の盗難」があったと明らかにした。この盗難事件については、ＳＮＳ（交流サイト）などで情報が拡散していた。同校は盗難は「事実」としながら、「（ＳＮＳには）一部事実と異なる情報がありました」としている。千葉県教育委員会によると、被害者の生徒は被害届を出していないという。ツイッターの投稿は、校内で現金盗難事件が起こったが、学校側が対策を取らず、