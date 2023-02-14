「あの人の足音が聞こえるだけで、叱られるんじゃないかと、心拍数が上がっていました」【写真】この記事の写真を見る（2枚）そうパワハラ被害について重い口を開くのは元ラジオNIKKEIのアナウンサーだ。あの人とは――。◆ ◆ ◆東工大の生命理工学部に進学し、アナウンサーにラジオNIKKEI（日経ラジオ社）は、1954年に日本短波放送として創業。日経新聞の関連会社として平日は金融関係の放送を行うが、マーケットが休みの土