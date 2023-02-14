韓国では最近、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領退陣を求める進歩指向団体の集会が開かれ、この集会で尹大統領夫妻や韓東勲（ハン・ドンフン）法務部長官を狙った「的当て」イベントが開かれたという事実が伝えられた。これを受けて与党「国民の力」の尹相ヒョン（ユン・サンヒョン）議員は１３日、「いかなる暴力も正当化されてはならず、学習されてもならない」と批判した。１１日、市民団体「ろうそく勝利転換行動（ろうそく行動