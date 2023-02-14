1976年から1986年までテレビ朝日で放映された『水曜スペシャル』。その中でも型破りな発想とインパクトの大きな映像で異彩を放っていたのが『口浩探検隊』シリーズだ。そして、同番組のファンだったお笑い芸人／コラムニスト、プチ鹿島氏がこの度上梓したのが『ヤラセと情熱水曜スペシャル「川口浩探検隊」の真実』（双葉社）。8年間に及ぶ取材によって、同番組の裏側に肉迫した労作である。犯罪史上稀にみる凶悪な事件…徹底
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