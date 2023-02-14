田中みな実が、2月12日放送の『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日系）で、1カ月に3万円を課金しているものについて語った。元乃木坂46の松村沙友理が「本を読んだりします。『愛され力』みたいな」との話をすると、田中は「私、最近、すごい課金しちゃってる。書物じゃないけど、アプリで。1カ月に3万円とか」と告白。さらに「意外と、1回1回、高い。この先を知りたかったら3800円、もっと知りたいと思ったらさらに2800