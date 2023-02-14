春季キャンプ第3クール3日目(2月13日)、北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督が、気になるコメントを発した。「怖いな。ちょっと、戻って来ている」プロ6年目、清宮幸太郎選手のことをそう評していた。五十幡亮汰、加藤豪将、万波中正、江越大賀など、名前を挙げた選手はほかにもいた。しかし、「ここまでのキャンプを振り返って?」の質問で、“マイナスの感想”を発したのは、清宮に対してだけだ。>>プロ野球、DeN