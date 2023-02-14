森保一・日本代表監督が13日、欧州視察から帰国。成田空港で取材に応じ、第2次森保ジャパンの初試合（3月24日=国立）の対戦相手に決まったウルグアイについて「カタールW杯に出場した実力国。南米の強豪に勝てれば欧州（の相手）にも勝てる」と意気込みを見せた。森保一「転びっぱなしの人生」 不登校、補欠採用…W杯“もう一人の主役”は華やかさとは無縁もっとも、SNS上では「W杯王者アルゼンチンという報道もあった。ガッカ