タレントの小森純（36）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。欠陥が発覚し、リフォーム予定の築5年半の自宅について、疑問を記した。昨年10月27日に第3子男児を出産したばかりの小森は、直後に大手ハウスメーカーで建てた築5年半の自宅の床下が腐食していたことを報告した。2カ月前から徐々にコバエが湧き出したといい、キッチン下の床をはがしたことによって発覚。部屋に下水臭が立ち込めているといい「産後1週間弱で