木村拓哉が主演する東映創立70年記念作品『レジェンド&バタフライ』。公開から９日間で、興行収入10億円を突破。この映画は、50歳を迎えた木村自身にとっても記念すべき作品になりそうだ。今作は尾張の“大うつけ”織田信長と、美濃の“マムシの娘”と呼ばれた男勝りの濃姫（綾瀬はるか）が政略結婚。お互いに寝首をかくチャンスを伺う日々。そんな２人の前に今川義元の大軍が迫り、絶望しかけた信長を濃姫が奮い立たせ勝利を