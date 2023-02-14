根性がある、行動力がある、稼ぎがいいなど、「強い女」にも種類がありますよね。私が出会った最強の女性は、仕事が桁違いにできる人でした。今回はその女性がパワハラ上司に逆襲したエピソードをご紹介します。 やりたい放題のパワハラ上司にゲッソリ すぐに怒鳴る、部下に仕事を丸投げする、気分次第で部下の休暇申請を却下する、など典型的なパワハラ上司がいました。彼は会社の会長と親しい間柄だったので、上層部に