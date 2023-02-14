―［マネー(得)捜本部］― 黒田総裁が長年舵を取ってきた「異次元の金融緩和政策」の動向に関心が高止まりだ。その道のプロが、今後の金融政策の動きから注目株を徹底解説する。（情報は週刊SPA！2月14日号発売時点）◆不安視されている金利上昇による株価下落4月8日、日銀の黒田東彦総裁が10年の任期を満了する。それに伴い不安視されているのは、金利上昇による株価下落だ。実際に’22年以降の米国市場は、金利上昇により、S