激動する国際情勢の中、日本における防衛問題の行方が注目されている。その課題点はどのようなことになるのだろうか。ジャーナリストの深月ユリア氏が自民党の衆議院議員で元防衛大臣の石破茂氏に話を聞いた。 【写真】シンポジウムで日本の防衛問題について語る石破茂氏 ◇◇◇ 筆者は今月１０日、石破氏をゲストに招いて「シェルターと国民保護」に関するシンポジウムを都内で開