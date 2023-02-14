イルミネーションは、4月28日に日本公開を予定している映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に関連した新たな映像「Super Mario Bros. Plumbing Commercial」をYouTubeとTwitterにて公開した。またそれにあわせたWebサイト「Super Mario Bros. Plumbing」もあわせて公開している。For super service, visit https://t.co/QPzXrxcyOn.#SuperMarioMovie pic.twitter.com/vI5g3uHB5V— The Super Mario Bros. Mov